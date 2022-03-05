Люди не чекають окупантів у своєму населеному пункті.

Жителі селища міського типу Білокуракине Луганської області вийшли на мітинг проти російських військових.

Протестувальники дали зрозуміти окупантам, чия це земля. Люди вийшли на мітинг і скандують "Україна!".

Раніше повідомлялося, що в тимчасово захопленому окупантами Мелітополі 5 березня триває акція протесту проти російських загарбників.

Цього ж дня українці вийшли з мітингом у Херсоні, вимагаючи від росіян покинути місто.

На опублікованих кадрах з Мелітополя чутні постріли, ймовірно, в повітря. Однак місцевих це не зупинило - вони продовжили рухатися в бік російських військ.