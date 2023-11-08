Колаборант загинув внаслідок спрацювання вибухового пристрою в автомобілі.

У Луганську підірвали колаборанта, екс-начальника управління так званої "народної міліції " ЛНР " Михайла Філіпоненка.

Вранці інформація про загибель Філіпоненка з'явилася в росЗМІ без вказівки причини.

"Годину тому в Луганську трагічно загинув наш колега, депутат Народної ради ЛНР, колишній глава СЦКК ЛНР, колишній начальник управління Народної міліції ЛНР... полковник Михайло Юрійович Філіпоненко", - написав депутат так званого "парламенту" "ЛНР" Юрій Юров.

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Згодом син Філіпоненка розповів, що його батько загинув внаслідок спрацювання вибухового пристрою в автомобілі.

Повідомляється, що це не перший замах на Філіпоненка. 21 лютого його автомобіль підірвали біля будівлі "представництва ЛНР в СЦКК", тоді поранення отримав водій Філіпоненка.