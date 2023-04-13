Підлітки вчаться поводитися зі зброєю під керівництвом окупаційних військ

У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники вчать дітей вбивати. Представники російських військ проводять школярам уроки, зокрема, щодо положень для стрільби.

"В окупованому Маріуполі загарбники провели тренування для учасників так званого військово-патріотичного руху "Молода гвардія – Юнармія "ДНР". Відео опублікували пропагандистські телеграми-канали окупантів", – повідомляє група" Інформаційний спротив " у Telegram.

На кадрах видно, як підлітки в бронежилетах вчаться поводитися зі зброєю під керівництвом окупаційних військ. Також дітей вчать різним положенням для ведення стрілянини.

Відео дня

Ситуація в окупованому Маріуполі

В окупованому російськими військами Маріуполі Донецької області зростає смертність. Нові поховання з'являються на Старокримському кладовищі. Однією з головних причин високої смертності в місті є низький рівень медицини.

Крім того, в місті зростає кількість людей з інфекційними захворюваннями. Поширюються, зокрема, дизентерія і сальмонельоз.

Водночас окупанти продовжують знищувати зруйнований ними ж Маріуполь. У місті знесли пам'ятник відомому художнику Архипу Куїнджі. "Борються" росіяни і з будинками: знесено вже більше 350 багатоповерхівок.

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