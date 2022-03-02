Вже сьомий день в Україні триває війна.

24 лютого 2022 року Російська Федерація вторглася в незалежну Україну і розв'язала тут повномасштабну війну, в результаті якої гинуть українські військові і мирні жителі, серед яких і маленькі діти.

Окупанти обстрілюють як військові частини, аеродроми, державні установи, школи та садочки, так і житлові масиви. Під приціл російських військових потрапили багато міст України, в тому числі і Маріуполь.

Вже сьому добу в Маріуполі тривають бої. Підрозділи Національної гвардії України спільно зі Збройними силами України тримають оборону міста.

Зокрема, знищується техніка і підрозділи армії РФ в околицях. Активно використовується аеророзвідка, що дозволяє виявляти рух техніки окупантів.

"Наші захисники точним ударом артилерії знищили бронеавтомобіль "Рись" і вантажівку "Камаз" в с.Старий Крим, поблизу Маріуполя", - йдеться в Telegram-каналі "Оперативний ЗСУ".

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