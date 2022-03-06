За маршрутом гуманітарного коридору виїхати з міста також можна буде на особистому транспорті.

У Маріуполі з 12:00 розпочнеться евакуація мирного населення.

Про це йдеться в повідомленні міськради в Telegram.

"У Маріуполі з 12:00 розпочинається евакуація мирного населення. За інформацією Координаційного центру під управлінням керівника Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павла Кириленка, сьогодні, 6 березня, з 10:00 до 21:00 буде встановлено режим тиші", - повідомили в міськраді.

Так, з 12:00 повинна початися евакуація мирного населення. В якості гуманітарного "зеленого" коридору обрано маршрут Маріуполь - Портовське - Мангуш - (в об'їзд Нікольського) Республіка - Розівка - Більмак - Пологи - Оріхів - Запоріжжя.

Евакуація населення буде відбуватися з трьох локацій муніципальними автобусами: СК "Іллічівець" (пр. Нахімова, 53), драматичний театр (Театральна площа, 1), Кальміуська районна адміністрація (пр. Металургів, 193).

"Слідуючи маршрутом гуманітарного коридору, можна виїхати з міста на особистому транспорті, рухаючись у колоні муніципального транспорту (виключно за автобусами). В голові колони буде забезпечено супровід Червоного Хреста. Прохання до всіх водіїв, які виїжджають з міста, максимально сприяти евакуації мирного населення - беріть з собою людей, заповнюйте максимально транспорт", - підкреслили в міськраді.

Також у міськраді зауважили, що відхилятися від маршруту гуманітарного коридору категорично забороняється.

Додаткове оповіщення жителів міста буде проходити силами Національної поліції.

Як повідомляв УНІАН, розпочато одинадцяту добу героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Російські війська деморалізовані та продовжують зазнавати значних втрат в озброєнні, техніці та особовому складі.

З 24 лютого загальні бойові втрати окупаційних військ становлять понад 11 тис. осіб.

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