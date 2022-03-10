Окупанти увірвалися в будинок депутата і викрали її.

Член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв написав на своїй сторінці в Facebook, що сьогодні, 10 березня, о 6 ранку російські окупанти увірвалися в будинок депутата Запорізької облради Лейли Ібрагімової, а потім відвезли її в невідомому напрямку.

"Сьогодні в Мелітополі о 6 ранку озброєні люди в російській військовій формі увірвалися в будинок депутата Запорізької обласної ради, представниці корінного кримськотатарського народу Лейли Ібрагімової, директора Мелітопольського міського краєзнавчого музею", - повідомив Барієв, додавши, що окупанти також обшукали будинок депутата.

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