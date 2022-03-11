Загарбник заявив, що "зароблятиме" в Україні, поки є можливість.

Російські окупанти продовжують вбивати та грабувати мирне населення. Водночас вони не приховують, що "план захоплення України" не спрацював.

Про це один із загарбників розповів у розмові з рідними, яку вдалося перехопити.

Окупант: Ми тут під мінометним обстрілом щодня! Дубак – конкретний!

Родичка окупанта: Ви що, не одягнені?

Окупант: Одягнені, але не за погодою! Ми ж йшли на п'ять днів всього-на-всього, ось. Але я, мабуть, залишуся. Ну, поки що є можливість заробити – зароблятиму. У мене є дофігіща срібла нового.

Родичка окупанта: А як ви догляд проходитимете?

Окупант: Сказали, що все можна!

Загарбник розповів, що у відпустку не поїде, адже хоче "заробити". Вкрадене срібло родичка пропонує привезти додому.

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