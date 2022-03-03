Геращенко закликав російських матерів виходити на протести з вимогою зупинити війну.

Антон Геращенко опублікував документи ліквідованих російських окупантів в Україні.

Їх він показав у своєму Телеграм-каналі.

"Нехай батьки знають, що Путін погнав своїх дітей на забій в Україну. Вони вже не повернутися додому. Нехай виходять на вулицю і зупиняють війну!"- йдеться в його повідомленні.

Раніше полонені російські військові звернулися до рідних і солдатів в Росії з проханням поширити правдиву інформацію про війну РФ в Україні і відмовитися брати участь в ній.

Один з окупантів, узятих у полон під Житомиром, закликав "колег по зброї" писати рапорти на звільнення, щоб уникнути смерті в Україні.

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