false

Антон Геращенко опублікував документи ліквідованих російських окупантів в Україні. 

Їх він показав у своєму Телеграм-каналі.

"Нехай батьки знають, що Путін погнав своїх дітей на забій в Україну. Вони вже не повернутися додому. Нехай виходять на вулицю і зупиняють війну!"- йдеться в його повідомленні.

Фото Опубліковано документи загиблих російських окупантів 03 березня 2022
Фото Опубліковано документи загиблих російських окупантів 03 березня 2022
Фото Опубліковано документи загиблих російських окупантів 03 березня 2022
Фото Опубліковано документи загиблих російських окупантів 03 березня 2022
Фото Опубліковано документи загиблих російських окупантів 03 березня 2022

Раніше полонені російські військові звернулися до рідних і солдатів в Росії з проханням поширити правдиву інформацію про війну РФ в Україні і відмовитися брати участь в ній.

Один з окупантів, узятих у полон під Житомиром, закликав "колег по зброї" писати рапорти на звільнення, щоб уникнути смерті в Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: