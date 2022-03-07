Пожежа спалахнула близько 06:00.

Російські військові били по Миколаєву. В результаті обстрілів у понеділок, 7 березня, загорілися автомобілі з пальмовою олією.

Про це повідомляє ДСНС України

Відзначається, що машини знаходилися на вулиці Чорновола. Пожежа спалахнула близько 06: 00.

"Пожежники 4 ДПРЧ 2 ДПРЗ двома відділеннями прибули на місце та о 08:07 ліквідували пожежу на площі 200 кв.м", – йдеться в повідомленні.

В результаті обстрілу автоцистерни повністю знищені.

Як раніше повідомляв УНІАН, з самого ранку 7 березня окупанти вдарили по Миколаєву з реактивних систем залпового вогню. Жителі Миколаєва повідомляють, що вибухи чутні у всіх районах міста і нібито відразу по двох напрямках.

У місті також зник зв'язок від оператора Lifecell. Швидше за все, один з ударів припав по стільниковій вежі.

Пізніше стало відомо, що окупанти вночі обстрілювали житлові квартали Миколаєва з РСЗВ "Смерч".