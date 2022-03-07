Агресор відмовляється від будь-яких "зелених коридорів", аби примусити українців погодитися на "гуманітарку" окупантів.

Російська Федерація відмовляється від гарантій створення будь-яких "зелених коридорів", аби примусити жителів окупованих частин населених пунктів погоджуватися на отримання "гуманітарної допомоги" від військових країни-агресора.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі інформаційного телемарафону.

За його словами, відсьогодні Росія вийшла на новий рівень шантажу: тепер держава-агресор погоджується зробити гуманітарний коридор за умови, що він буде в сторону Російської Федерації.

Радник міністра внутрішніх справ заявляє, що відмова від "зелених коридорів" – це політика Кремля. "З того, що я розумію персонально, це особиста вказівка Володимира Путіна – поки що не давати добро на будь який гуманітарний коридор. ... Вони, найімовірніше, отримали вказівку нікого не випускати для того, щоб потім виключно для свого телебачення показувати, що нібито українці знущаються. Їм потрібно, щоб ми приповзли до них потім, коли вони будуть показувати фури із своєю гуманітаркою, як українці до них приповзають. На мою думку, це єдина причина, чому не дається Росією коридору", - сказав радник міністра.

Денисенко наголосив, що Україна залучає всі можливі міжнародні організації та президентів інших країн для того, щоб вирішити гуманітарне питання. Українська делегація на переговорах робить усе можливе, щоб домовитись про гуманітарні коридори.

Також він розповів, що ворог фактично всюди розміщує свою техніку у дворах житлових будинків, щоб прикрити свої війська щитом із людей.

Як повідомляв УНІАН, 4 березня окупанти не дали дозволу на створення "зеленого коридору" для постачання гуманітарної допомоги на Херсонщину.

5 і 6 березня російські війська зірвали евакуацію жителів Маріуполя та Волновахи. Ворог обстрілював міста та їхні околиці.

Крім того, окупанти відривали вогонь під час евакуації людей з міста Ірпінь Київської області, загинули кілька мирних жителів, зокрема й діти. Жителі Ірпеня понад три доби перебувають без світла, води та тепла, окупанти заборонили містянам виходити з домівок.

Неможливо організувати гуманітарні коридори до міст Буча і Гостомель Київської області, частини яких контролюють ворожі війська і де тривають бойові дії. Жителі цих міст фактично перебувають в заручниках. У містах немає світла, води, тепла, харчових продуктів.

Від дій російського агресора потерпають також жителі Сумської та інших областей України.

Сьогодні, 7 березня віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук наголосила, що пропозиція РФ відкрити гуманітарні коридори з України в бік Росії є абсурдною та неприйнятною.