Кулеба зазначив, що зараз для Росії базовий сценарій полягає в дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував різні повідомлення медіа щодо можливих термінів чергового вторгнення військ Російської Федерації в Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба сказав на спільній прес-конференції з Федеральним міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок за підсумками їхніх переговорів у Києві.

"Не треба лякати українців війною. Ми ведемо цю війну з 2014 року. Ми багато пережили. Ми знаємо, що таке друзі, які загинули. Ми знаємо, що таке полонені. Ми знаємо, що таке зруйнована інфраструктура. Ми бачили кавалькади машин швидкої допомоги, які везуть поранених до шпиталю в Києві. Знаємо, що таке здавати кров для цих поранених. Тому не треба нас лякати війною. Ми готові до всього. Якщо Росія нам нав’яже чергову фазу військового конфлікту, то ми будемо боротися. Але до цього ми будемо зберігати абсолютно холодний спокій і сконцентрованість", - наголосив Кулеба.

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Глава МЗС України зазначив, що зараз для Росії базовий сценарій полягає у дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні.

"Для цього Росія використовує військову ескалацію, кібератаки, поширення дезінформації і вбивання клину між Україною та її міжнародними партнерами. І я хочу підтвердити те, що сказала Анналена Бербок: що нікому не вдасться вбити клин між Україною і Німеччиною. Так само я хочу заявити, що нікому, як би хтось не намагався у Російській Федерації, не вдасться вбити клин між Україною та її партнерами. А це роблять зараз як Росія, так і проросійські політики у відповідних країнах, додаючи тиск з іншого боку", - наголосив Кулеба.

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Міністр сказав, що Україна не виключає жодного сценарію розвитку подій, і в цих складних умовах змушена готуватися до кожного з цих сценаріїв.

Загроза "великої війни" - що відомо

Як повідомляв УНІАН, Росія продовжує перекидати війська в Білорусь на нібито спільні навчання, заплановані з 10 по 20 лютого.

28 січня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що РФ стягнула до кордонів України близько 130 тисяч військових – з урахуванням морського і авіаційного потенціалу.

При цьому Резніков 3 лютого заявив, що ймовірність значної ескалації на українських кордонах станом на сьогодні розглядається як низька.