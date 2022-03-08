Крім загблих, 88 поліцейських отримали поранення, троє - взяті у полон.

Від початку вторгнення російських окупантів загинули 22 поліцейських, семеро зникли безвісти.

Про це повідомила прес-служба Національної поліції.

Зазначається, що поліцейські продовжують посилено працювати в умовах воєнного стану – фіксують злочини, проводять евакуацію населення, несуть службу на блокпостах, перевіряють документи, оглядають транспортні засоби, розшукують диверсантів та протидіють мародерству.

"На жаль, за тринадцять днів війни загинули 22 поліцейські, 88 дістали поранення, 7 – зникли безвісти, 3 - взяті у полон. Всі – під час виконання службових завдань з протидії російському ворогу", - йдеться у повідомленні.

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