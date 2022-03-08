Ситуація в зруйнованій російськими військами лікарні вкрай складна.

У місті Ізюм Харківської області окупанти зруйнували центральну міську лікарню вранці 8 березня. Зараз ситуація в лікарні складна. У підвалі залишається багато пацієнтів, яких не можуть врятувати.

Про це повідомляється у Телеграм-каналі Суспільне Харків.

Ізюмська лікарня зруйнована, в ній немає світла, тепла і води. Медики не можуть допомагати хворим. Машини швидкої допомоги окупанти обстріляли і вони зараз не працюють.

У підвалі лікарні залишаються пацієнти-хворі і важко поранені. Їх не можуть евакуювати і надати медичну допомогу, що ставить їх життя під загрозу.

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