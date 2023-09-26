Про вибухи повідомив голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

В Україні у південних та центральних областях оголошена повітряна тривога через загрозу застосування балістичного озброєння.

Як повідомили у Повітряних силах України, тривога оголошена у Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській, Херсонській областях, згодом до них додались Дніпропетровська, Запорізька.

Згодом голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що у місті лунають вибухи.

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"Кривий Ріг. Вибух. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет", - написав він.

Оновлено 7.15. Відбій повітряної тривоги по всіх областях.