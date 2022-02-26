Українські військові дають відсіч російським окупантам.

Міський голова Полтави Олександр Мамай закликав жителів міста не панікувати, якщо вони чують вибухи.

За його словами, зараз працює місцева територіальна оборона, яка сьогодні збила вже чотири російські дрони.

"Шановні полтавці! Спокійно! Тільки, що ви чули вибухи, це наша територіальна оборона збила 4 дрони. Дякую за розуміння! Тримаємося! Слідкуйте за новинами", - написав він.

Також він додав, що українським військовим дуже потрібні спальні мішки, покривала, ковдри і висококалорійна їжа. Крім того, потрібні павербанки, телефони, паливо, тепловізори та термоси.

"Приймаємо на центральному вході до Полтавської міської ради. Будемо вдячні за вашу допомогу і внесок у захист нашого міста", - додав він.

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