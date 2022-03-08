Ворожа техніка більше не їздитиме українською землею.

30-а окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького показала знищення ворожої техніки.

Відповідне відео опубліковано у Facebook Сухопутних військ ЗСУ.

Як розповіли військові, 8 березня вранці екіпажі ворожого танка та БТР зробили свій вибір, і протитанкісти бригади їм у цьому допомогли.

"Вони більше не зможуть вести вогонь по українських позиціях!" - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у Сумській області знищено екіпаж бронетранспортера "Ракушка". При цьому сама техніка залишилася цілою.

Вас також можуть зацікавити новини: