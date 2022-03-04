Також він повідомив про нові особисті санкції, які наступного тижня мають запровадити проти президента РФ Путіна.

Журналіст-розслідувач "Bellingcat" Христо Грозєв вважає, що резерви Росії на війну закінчаться ближче до неділі.

Про це він сказав в ефірі інформаційного марафону.

Журналіст застеріг, що у найближчі два дні окупанти, усвідомлюючи, що резерви їх сил закінчуються, можуть посилити наступ.

Грозєв зазначає, що початковою стратегією Росії був бліцкриг. За його словами, швидше за все, спочатку Кремлю обіцяли взяти Київ та великі міста протягом трьох днів максимум.

"Минув тиждень з того моменту, коли обіцянка вже зламана. …Зараз ми бачимо, виходячи з того, що не виходить бліцкриг із мінімальними втратами, вони вирішили, на жаль, що репутаційна ціна для них неважлива і пішли ось масовими розстрілами населення", - додав журналіст.

Також Грозєв повідомив про нові особисті санкції, які наступного тижня мають запровадити проти президента РФ Володимира Путіна.

"Я отримав їх, попередні варіанти цих санкцій. Це реально те, що ми ніколи не бачили, навіть щодо президента Путіна", - сказав він.

Також журналіст оцінив ймовірність закриття неба над Україною у 30%.

"Моя оцінка, що вже є політична воля серед частини республіканської та демократичної партії, і це натиск на те, щоб ми погодилися. Я даю 30% ймовірності, що НАТО все-таки закриє небо", - повідомив Грозєв.

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