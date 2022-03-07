Дмитро Живицький зазначив, що росіянам "не вистачає мізків робити якісь нові креативні речі".

Російські військові збирають жителів у населених пунктах РФ на кордоні з Україною. Окупанти хочуть створити вид евакуації українців з обложених міст.

Про це повідомив голова Сумської обласної Військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Росіяни прямо зараз хочуть проводити провокації на своїй території. Вони збирають автобуси в районі населеного пункту Суджі (Курська область, - ред.), збирають місцевих жителів: бабусь, дідусів, жінок, дітей в цьому населеному пункті і намагаються зробити картинку для своїх пропагандистських ЗМІ нібито це українці евакуюються на територію Російської Федерації", – йдеться в повідомленні.

При цьому Живицький зазначив, що росіянам "не вистачає мізків робити якісь нові креативні речі, тому вони діють тими ж методами, які використовували в інших країнах".

"Запам'ятайте, росіяни, жоден справжній українець ніколи не перейде на територію ворога. Ніяких гуманітарних конвоїв з боку РФ ми не будемо приймати", - підкреслив глава ОВА.

Крім того, він попередив, що українські військові будуть "сприймати рух будь-якого транспорту з Росії як подальше вторгнення РФ на територію України". Також Живицький сподівається на якнайшвидше відкриття "зелених коридорів" у Сумській області.

Як раніше повідомляв УНІАН, голова Сумської обласної Військової адміністрації Дмитро Живицький заявив, що "зелених коридорів" у Сумській області станом на 7 березня немає. Вивезти людей в безпечні райони поки неможливо.

Вас також можуть зацікавити новини: