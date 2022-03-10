Ті, хто наважилися мати іншу думку, відраховують з університетів.

Ректори 700 вишів Росії виступили на підтримку президента Путіна та війни з Україною, розв'язаною ним, хоча "там" її продовжують називати "спецоперацією" і дуже не люблять тих, у кого є вміння раціонально мислити.

Звернення на підтримку війни було опубліковано 5 березня. Зараз під ним стоїть 738 підписів. У групі підтримки президента знайшлося місце навіть загиблому пару років тому співробітнику вишу, повідомляє "Нова газета".

У списку він значиться під № 650: професор Пліс Віктор Олександрович. Некролог про його смерть (4 січня 2019 року) був розміщений на сайті університету, проте наразі ця сторінка недоступна. Від імені професора висловлюється впевненість, що"російський уряд і армія не виступають проти братнього українського народу, а захищають безпеку всього світу".

До цього цілий ряд професійних ЗМІ в Росії виступив проти війни. Попри те, що в країні на законодавчому рівні заборонено називати війну війною. Навіть загрожують в'язницею до 15 років через іншу думку.

Раніше, мабуть, головний російський пропагандист Соловйов заговорив про "загибель РФ" через війну проти України. Топ-пропагандист впевнений, що Захід буде ненавидіти Росію ще довго, а "програш призведе інакше до загибелі самої Роїсії". Пізніше ефір був видалений.

Нагадаємо, війська РФ рано вранці 24 лютого підло увірвалися в Україну.

Спочатку ворог почав бомбити військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти. Зокрема, ворожі бомби падали на Київ, Харків, Чернігів та Маріуполь.

За відомостями Управління Верховного комісара ООН з прав людини станом на 10 березня, з початку війни загинули 549 мирних жителів України, проте реальні втрати напевно значно більші.

У Генштабі ЗСУ поділилися, що з початку війни в нашій державі вже знищено понад 12 тисяч ворогів і багато техніки противника.

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