Сайт заблокований на підставі рішення Генпрокуратури РФ.

У Росії заблокували сайт 200rf.com, на якому загиблих чи полонених в Україні російських військових можуть ідентифікувати їхні родичі.

Як повідомляє Радіо Свобода, відповідне повідомлення є на сайті 200rf.com: "Сайт заблокований у РФ на підставі рішення Генпрокуратури РФ".

На сайті зазначають, що продовжує працювати Telegram-канал "Ищи своих".

Сайт запустило Міністерство внутрішніх справ України. Там викладають фото і відео загиблих в Україні російських солдатів, фото і відео тих, хто потрапив у полон, а також їхні документи, і там є зворотній зв’язок.

Росіяни можуть дізнатися про своїх рідних, зателефонувавши на гарячу лінію "Вернись живим із України".

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