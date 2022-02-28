200rf.com створено представниками МВС України / Скриншот
У Росії заблокували сайт 200rf.com, на якому загиблих чи полонених в Україні російських військових можуть ідентифікувати їхні родичі.
Як повідомляє Радіо Свобода, відповідне повідомлення є на сайті 200rf.com: "Сайт заблокований у РФ на підставі рішення Генпрокуратури РФ".
На сайті зазначають, що продовжує працювати Telegram-канал "Ищи своих".
Сайт запустило Міністерство внутрішніх справ України. Там викладають фото і відео загиблих в Україні російських солдатів, фото і відео тих, хто потрапив у полон, а також їхні документи, і там є зворотній зв’язок.
Росіяни можуть дізнатися про своїх рідних, зателефонувавши на гарячу лінію "Вернись живим із України".