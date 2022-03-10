Українським військовим вже віддали понад 50 автомобілів

Автомобілі, які знаходяться на штрафмайданчиках у Рівненській області, передадуть на потреби тероборони та української армії. Деякі підприємства та установи добровільно віддали транспорт

Про це повідомляє голова Рівненської обласної Військової адміністрації Віталій Коваль у Facebook.

"Вилучається "автоконфіскат", який знаходиться в кримінальних провадженнях – це транспорт, де перевозили наркотики, учасники ДТП "на ходу" і автомобілі, заарештовані рішенням суду", - зазначив Коваль.

При цьому він вказав, що деякі підприємства та установи Рівненської області самі віддали транспорт на потреби армії, а саме інкасаторські авто. За його словами, для українських військових вже залучили понад 50 автомобілів, з яких 34 конфіскували у п'яних водіїв.

Варто зазначити, що обласна військова адміністрація Закарпатської області вирішила вилучати автомобілі у п'яних водіїв на потреби армії.

Як раніше повідомляв УНІАН, голова Рівненської ОДА Віталій Коваль заявив, що водій у Рівному позбувся свого авто на користь українських військових. Поліцейські конфіскували авто у нетверезого водія.

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