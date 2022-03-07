Мешканці окупованих нині територій перебувають у небезпеці.

У Центрі протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони України частково підтвердили інформацію західних ЗМІ про наявність так званих "розстрільних списків" у російських терористів.

Про це повідомляється у Телеграм-каналі ЦПД.

"Так, на новоокупованих територіях Луганської області до "МГБ ЛНР" звернулися прибічники "республіки", які сформували "список неблагонадежных граждан, которые помогали геноцидить граждан…" Застерігаємо посібників окупаційної влади: допомога ворогу – це ваша безпосередня участь у вчинених окупантами злочинах, за які зовсім скоро доведеться відповідати за українським законодавством", - йдеться у повідомленні.

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