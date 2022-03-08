Триває тринадцята доба захисту України від російських окупантів. ЗСУ мужньо утримують рубежі і поступово знищують ворогів. Втрати у фашистській армії агресора вже перевищили 12 тисяч осіб. А якщо додати сюди поранених, то цифра значно збільшиться. Як саме зараз йдуть справи на фронті, і що планує робити РФ, розповіло Міністерство оборони України у свіжому звіті.
Найцікавіша частина повідомлення стосується прихованої мобілізації в Російській Федерації. Вона вже активно ведеться під виглядом навчань, щоб хоч якось заповнити колосальні втрати. Керівництво ЗС РФ також прийняло рішення заборонити розривати контракти на проходження військової служби. А з метою посилити позиції під Києвом путінські посіпаки планують відправити до нашої столиці тисячу бойовиків приватної військової організації "Ліга". Це колишня ПВК "Вагнер".
Що ще розповіло Міністерство оборони
- На Східному напрямку угруповання Об’єднаних сил веде оборонну операцію у Донецькому, Слобожанському та частині Таврійського операційного району. Триває кругова оборона Маріуполя.
- На Північному та Західному напрямках продовжується ведення оборонної операції у Поліському, Волинському та Сіверському операційних районах.
- Угруповання сил і засобів оборони м. Києва продовжує відбиття наступу та стримування противника, здійснює його ураження та стійке утримання оборонних рубежів навколо міста.
- Визначеними силами Збройні сили України продовжують оборону Чернігова.
- На Півдні здійснюється прикриття морського узбережжя, ведеться оборона Миколаєва та прилеглих населених пунктів.
- В порушення вимог Міжнародного гуманітарного права окупанти продовжують утримувати цивільне населення в якості заручників, пошкоджують цивільні будинки, грабують місцевих жителів, здійснюють диверсії на об’єктах цивільної інфраструктури, розміщують озброєння і військову техніку в густонаселених кварталах населених пунктів, викрадають автомобільну техніку та ведуть бойові дії у цивільному одязі.
Війна Російської Федерації проти України
- Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.