Міністерство оборони України опублікувало свіжий звіт про протистояння російським терористам.

Триває тринадцята доба захисту України від російських окупантів. ЗСУ мужньо утримують рубежі і поступово знищують ворогів. Втрати у фашистській армії агресора вже перевищили 12 тисяч осіб. А якщо додати сюди поранених, то цифра значно збільшиться. Як саме зараз йдуть справи на фронті, і що планує робити РФ, розповіло Міністерство оборони України у свіжому звіті.

Найцікавіша частина повідомлення стосується прихованої мобілізації в Російській Федерації. Вона вже активно ведеться під виглядом навчань, щоб хоч якось заповнити колосальні втрати. Керівництво ЗС РФ також прийняло рішення заборонити розривати контракти на проходження військової служби. А з метою посилити позиції під Києвом путінські посіпаки планують відправити до нашої столиці тисячу бойовиків приватної військової організації "Ліга". Це колишня ПВК "Вагнер".

Що ще розповіло Міністерство оборони

На Східному напрямку угруповання Об’єднаних сил веде оборонну операцію у Донецькому, Слобожанському та частині Таврійського операційного району. Триває кругова оборона Маріуполя.

На Північному та Західному напрямках продовжується ведення оборонної операції у Поліському, Волинському та Сіверському операційних районах.

Угруповання сил і засобів оборони м. Києва продовжує відбиття наступу та стримування противника, здійснює його ураження та стійке утримання оборонних рубежів навколо міста.

Визначеними силами Збройні сили України продовжують оборону Чернігова.

На Півдні здійснюється прикриття морського узбережжя, ведеться оборона Миколаєва та прилеглих населених пунктів.

В порушення вимог Міжнародного гуманітарного права окупанти продовжують утримувати цивільне населення в якості заручників, пошкоджують цивільні будинки, грабують місцевих жителів, здійснюють диверсії на об’єктах цивільної інфраструктури, розміщують озброєння і військову техніку в густонаселених кварталах населених пунктів, викрадають автомобільну техніку та ведуть бойові дії у цивільному одязі.

Війна Російської Федерації проти України

Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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