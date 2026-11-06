Російський Z-блогер зник після публікації про Олешки: що він написав

Перед зникненням він написав, що 17 автобусів із жителями окупованих Олешок вирушили до України, а лише чотири – до Росії.

Російський Z-блогер Володимир Романов, автор популярного Telegram-каналу "Романов Лайт", зник з інформаційного простору після публікації даних про евакуацію жителів Олешок на Херсонщині. Як повідомляє The Moscow Times, блогер перестав оновлювати свій канал після розголосу інформації про те, що більшість евакуйованих обрали Україну, а не Росію.

Як перевірив Kyiv Post, останній допис Романова датований 31 жовтня. Під ним користувачі почали залишати коментарі з припущеннями, що блогера могли затримати російські силовики.

"ФСБшники відправили його на зону, до "Хрестів"", – написав один із підписників, маючи на увазі в'язницю в Санкт-Петербурзі.

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Днем раніше Telegram-канал "Агрегатор правди", посилаючись на джерела, близькі до спецслужб, повідомив, що Романову можуть висунути кримінальні звинувачення через поширення інформації про гуманітарну операцію в Олешках. Російська влада може визнати ці повідомлення "фейковими".

Водночас канал не навів подробиць можливого переслідування блогера. Офіційної інформації про його затримання або висунення обвинувачень наразі немає.

Романов повідомив, що 17 автобусів з Олешок прямували до України, але видалив допис

30 жовтня Володимир Романов опублікував інформацію про те, що 17 автобусів з евакуйованими жителями Олешок прямують до України, тоді як до Росії вирушили лише чотири автобуси.

Приблизно через пів години блогер видалив ці дані зі свого допису. Однак інформація збереглася в архівній версії публікації.

"По телевізору, найімовірніше, покажуть більше "наших" автобусів, але вікна в них будуть повністю завішені", – написав Романов.

Його повідомлення загалом збігалося з інформацією американського журналіста Алекса Салві з видання Newsmax, який висвітлював евакуацію. За його даними, 11 автобусів із цивільними вирушили до України, а ще чотири – до Росії.

Розбіжність між повідомленнями блогера та офіційною російською риторикою викликала критику навіть серед прихильників війни.

Зокрема, Telegram-канал "Звіти ополчення Новоросії" поставив під сумнів можливі звинувачення Романова в дискредитації російської армії, оскільки аналогічні дані оприлюднив американський журналіст.

Українська розвідка звинувачує Романова у зборі даних для російських військових

Українська влада характеризує Володимира Романова як пропагандиста, який активно підтримує війну Росії проти України. Блогер проживає в окупованому Севастополі та до зникнення регулярно публікував по кілька дописів на день, зокрема фотографії й відео з передової.

За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Романов використовував спеціального бота у своєму блозі, через який закликав українців повідомляти адреси територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а також координати для потенційних ударів.

У розвідці також заявили, що блогер збирав кошти для російської армії через окремий Telegram-канал.

Раніше Романов критикував дії деяких російських військових підрозділів, зокрема чеченського формування "Ахмат". У травні 2025 року він публікував відео з Кримського мосту після повідомлень про атаку. На початку 2026 року також поширював інформацію про масштабні перебої в роботі супутникового зв'язку "Старлінк" уздовж лінії фронту.

П'ятиденне перемир'я в Олешках

Як повідомляв УНІАН, евакуацію жителів Олешок проводили під час п'ятиденного припинення вогню, яке розпочалося 27 жовтня за посередництва першої леді США Меланії Трамп. Домовленість мала забезпечити припинення бойових дій у районі та створити умови для вивезення цивільного населення.

Водночас, за повідомленнями, російські війська використали паузу для зміцнення позицій, ротації особового складу та переміщення боєприпасів, озброєння і військової техніки.

Генеральний штаб Збройних сил України звинуватив російську армію у використанні перемир'я у власних військових інтересах. Речник Кремля Дмитро Пєсков ці звинувачення відкинув.

Водночас український омбудсмен Дмитро Лубінець заявляв, що частину помічених транспортних засобів використовували виключно для розмінування.

Перемир'я завершилося 1 листопада після евакуації кількох сотень цивільних. За словами Лубінця, команда Меланії Трамп допомагала вести переговори та координувати операцію. Україна, Росія та США підписали примірники відповідної угоди.

За даними джерел Kyiv Post, більшість евакуйованих обрали територію, підконтрольну Україні. До Росії, за повідомленнями, погодилися переїхати менш ніж 10 осіб.

Попри проведену операцію, в Олешках досі можуть перебувати до 1000 мешканців. Дмитро Лубінець повідомляв про доставку гуманітарної допомоги та припускав, що подібні евакуаційні заходи можуть проводити щомісяця.

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