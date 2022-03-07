Водночас, як відзначив Анджей Дуда, українські захисники мають високу мотивацію перемогти російського ворога.

Президент Польщі Анджей Дуда заявляє, що у російських військ немає ентузіазму або готовності до штурму Києва.

Про це президент Польщі повідомив у мікроблозі Twitter.

"Президент України Володимир Зеленський сказав мені, що російські війська і техніка постійно накопичуються біля Києва. Але немає ознак ентузіазму або готовності до штурму", - заявив Дуда.

Також президент Польщі відзначив, що українські захисники готові боротися і мають високу мотивацію відбити наступ ворога.

Як повідомив голова правління Центру оборонних стратегій Андрій Загороднюк, за неповні 11 днів опору ЗСУ вдалося знешкодити до 46 тисяч російських окупантів. Йдеться про вбитих, поранених і полонених.

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