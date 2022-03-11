До складу збройних сил РФ готові брати навіть тих, хто не має досвіду військової служби.

У Ростовській області в’язням пропонують приєднатися до окупаційних військ.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

"За гострої необхідності у поповненні підрозділів збройних сил РФ та інших незаконно створених терористичних озброєних угруповань, у Ростовській області у виправних колоніях триває робота серед ув'язнених з пропозицією приєднатись до окупаційних військ в обмін на амністію. До складу збройних сил РФ готові брати усіх, навіть тих, хто не має досвіду військової служби", - інформує Генштаб.

Російсько-українська війна

Сили оборони України дають гідну відсіч та стримують наступальну операцію збройних сил РФ на всіх напрямках.

Протягом дня окупанти намагалися закріпитися на захоплених рубежах, здійснювали перегрупування військ, відновлювали боєздатність, поповнювали запаси ракет, боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів.

У зв’язку зі значними втратами особового складу та зниження темпів наступу противник продовжує формування резерву на території РФ.

Також зазначається, що на Чорноморській та Азовській операційних зонах погодні умови були на боці українських військових та змусили кораблі окупантів повернутися до військово-морських баз і пунктів базування.

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