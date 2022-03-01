У Службі безпеки України попереджають про можливе розповсюдження фейку, що нібито українське керівництво та уряд здали країну.
Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі СБУ.
"Будьте готовими до чергового фейку, до якого спробують вдатися російські окупанти. А саме: що нібито українське керівництво та уряд здали країну. Цю дезінформацію можуть тиражувати через усі можливі канали. Але знайте - це фейк! Його мета - дезорієнтувати, посіяти паніку, зневірити громадян і схилити наші війська до здачі!", - наголосили у СБУ.
У Службі підкреслили, що навіть у випадку зникнення зв'язку та можливості перевірити, чи достовірні ці дані, "будьте впевнені: капітуляція та здача інтересів України - неможливі!".
"Керівництво держави разом з народом протидіє російським військам і робить усе можливе для звільнення українських територій від окупантів. Всі органи влади, війська, силові та правоохоронні органи стоятимуть до перемоги!", - підкреслили у СБУ.
Водночас журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, вже зараз в Херсоні крутять фейкове переозвучене відео президента України Володимира Зеленського, начебто в Київі підписана капітуляція.
"Ясно, що люди, які обізнані в інформвійні, в це не повірять. Але не всі мають імунітет до пропаганди", - додав він.
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