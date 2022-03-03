Українські екіпажі бойових літаків здійснювали авіаційну підтримку підрозділів Сухопутних військ ЗСУ.

У середу, 2 березня, українські сили знищили три літаки і два вертольоти Російської Федерації.

Про це йдеться у повідомленні Командування Повітряних сил ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

"2 березня екіпажі бойових літаків Су-24м і Су-25 здійснювали авіаційну підтримку підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України, знищуючи колони військової техніки та живої сили росіян у Київській, Сумській, Чернігівський і Харківській областях", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, протягом доби зенітними ракетними підрозділами знищено три ворожих літаки і два вертольоти окупантів.

Днем раніше українська ППО знищила два російські винищувачі СУ-35С.

Також 1 березня Повітряні сили Збройних Сил України знищили 1 літак, 1 гелікоптер та кілька колон військової техніки російських окупантів.

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