Внаслідок обстрілу загорівся трансформатор ТЕС у Луганській області
У Щасті на Луганщині внаслідок обстрілу окупантами ТЕС зайнявся трансформатор.
Як повідомляє прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій, о 12:34 снаряд влучив в трансформатор на території ТЕС.
"...Із подальшим загоранням трансформатора, розливом мастила та перекиданням вогню на сусідній трансформатор", - йдеться у повідомленні.
До місця пожежі направляються пожежно-рятувальні підрозділи.
Зазначимо, бойовики вже 5 днів поспіль обстрілюють Щастя. Є інформація про влучання в житловий будинок.