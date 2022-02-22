До місця пожежі направляються пожежно-рятувальні підрозділи.

У Щасті на Луганщині внаслідок обстрілу окупантами ТЕС зайнявся трансформатор.

Як повідомляє прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій, о 12:34 снаряд влучив в трансформатор на території ТЕС.

"...Із подальшим загоранням трансформатора, розливом мастила та перекиданням вогню на сусідній трансформатор", - йдеться у повідомленні.

До місця пожежі направляються пожежно-рятувальні підрозділи.

Зазначимо, бойовики вже 5 днів поспіль обстрілюють Щастя. Є інформація про влучання в житловий будинок.

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