Пентагон шукатиме інші способи підтримки України.

У США не впевнені, що передача літаків допоможе Україні закрити небо від російської авіації.

Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі.

"В даний час ВПС України мають кілька ескадрилій повністю боєздатних літаків. За нашими оцінками, додавання літаків навряд чи істотно змінить ефективність ВПС України в порівнянні з можливостями Росії. Тому ми вважаємо, що вигода від передачі цих Міг-29 невелика", - зазначив він.

Кірбі також переконаний, що передача літаків Україні може призвести до більшої ескалації повітряних битв.

"Вважаємо що є більш ефективні способи технічної підтримки, і продовжуємо постачати Україну потрібним, на наш погляд, озброєнням", - резюмував він.

Нагадаємо, 8 березня стало відомо про готовність уряду Польщі передати в розпорядження Сполучених Штатів Америки Всі свої винищувачі МіГ-29, про які просила Україна.

У той же час Польща закликала США на заміну надати їй старі літаки з відповідними експлуатаційними можливостями.

У заяві також говорилося, що польський уряд закликає чинити так само і інших союзників по НАТО, які мають на озброєнні літаки МіГ-29.