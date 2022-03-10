На початку війни більшість експертів схилялася до думки, що Росія здобуде швидку перемогу.

В Адміністрації президента США Джо Байдена і серед американських експертів поки немає чіткого уявлення, скільки може тривати війна в Україні.

Про це повідомляє The Washington Post. Видання поспілкувалося з 17 співрозмовниками – представниками адміністрації Байдена, дипломатами та аналітиками з приводу війни в Україні.

На початку більшість з них була впевнена, що Росія здобуде швидку і легку перемогу, а зараз вони вже не мають чіткого бачення, як будуть розгортатися подальші події в Україні і не знають, коли можна очікувати закінчення гарячої фази війни.

На їхню думку, затяжна війна матиме важкі гуманітарні наслідки для України.

Цей етап буде важким для Байдена і його команди, оскільки їм потрібно визначитися, як реагувати на подальші дії президента РФ Володимира Путіна.

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