Містян закликають залишатися вдома.

В Сумах місцевих мешканців попереджають про загрозу вуличних боїв та закликають не нехтувати власною безпекою.

Про це у Facebook повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

У повідомленні сказано: "Загроза вуличних боїв! Залишайтеся вдома, у безпечному місці!".

Суми за дев'ять днів війни Росії проти України стали одним з найгарячіших напрямків. У цьому місті, а також у інших населених пунктах області щодня точаться вуличні бої з окупантами.

Нагадаємо, наразі Сумська теплоелектроцентраль працює у штатному режимі, проте гаряче водопостачання буде відсутнім до ранку 5 березня. У Сумах відсутнє електропостачання, тепло, вода та газ внаслідок російського бомбардування.

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