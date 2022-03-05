У Сумах можуть поновитися вуличні бої / фото: Новинарня
В Сумах місцевих мешканців попереджають про загрозу вуличних боїв та закликають не нехтувати власною безпекою.
Про це у Facebook повідомила Сумська обласна військова адміністрація.
У повідомленні сказано: "Загроза вуличних боїв! Залишайтеся вдома, у безпечному місці!".
Суми за дев'ять днів війни Росії проти України стали одним з найгарячіших напрямків. У цьому місті, а також у інших населених пунктах області щодня точаться вуличні бої з окупантами.
Нагадаємо, наразі Сумська теплоелектроцентраль працює у штатному режимі, проте гаряче водопостачання буде відсутнім до ранку 5 березня. У Сумах відсутнє електропостачання, тепло, вода та газ внаслідок російського бомбардування.