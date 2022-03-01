Зразки новинки для ефективних партизанських дій вже погодили у місцевій теробороні.

У Сумах в одному із центрів професійно-технічної освіти організовують виробництво "їжаків" проти техніки ворога на колісній основі.

Як повідомив УНІАН новопризначений директор центру ПТО Іван Боршош, сьогодні ним було ухвалено рішення терміново перепрофілювати училище, тож від завтра там почнуть виробляти засоби для ураження ворожої техніки.

"Оскільки навчальний процес у нас призупинено, роботою будуть зайняті 16 майстрів-викладачів, які працюватимуть у дві зміни. Зразки новинки для партизанських дій, які вони оперативно виготовили, вже погодили у місцевій теробороні і визнали їх цілком ефективними. Ці "їжачки" можна буде кидати під російські бронеавтомобілі "Тигр" і "Тайфун", БТРи, вантажівки та іншу військову техніку ворога, що пересувається на гумових колесах", – розповів посадовець.

За його словами, матеріально-технічна база освітнього закладу цілком придатна для такого виробництва, є й необхідні матеріали. Він закликав керівників інших навчальних закладів долучатися до нової ініціативи.

"Закликаю керівників і працівників різних навчальних закладів по всій Україні долучатися до нашої ініціативи і по максимуму використовувати свої можливості для допомоги українським військовим і силам тероборони під час війни з російськими ворогами! Хай давно відомий лозунг "Все – для фронту, все – для перемоги!" стане нині в Україні справді всенародним!", – наголосив Боршош.

Директор також розповів, що його навчальний заклад пропонує послуги волонтерської кухні та укриття для цивільних осіб.

"Ми також відкрили і розчистити підвальне приміщення для використання його в якості сховища під час загрози обстрілів чи бомбардування мирного населення", – зазначив Боршош.

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