У місці, зазначеному для посадки на евакуацію мирного населення, зібралися тисячі людей.

У Сумах утворилися величезні черги з місцевих жителів і приватних автомобілів, які намагаються евакуюватися з міста по "зеленому" коридору.

Як передає кореспондент УНІАН, На виїзді з Сум – в місці, зазначеному для посадки на евакуацію мирного населення, зібралися тисячі людей.

Зокрема, тут дуже багато жінок, дітей, пенсіонерів, людей з інвалідністю на візках, є багато і чоловіків, які хочуть провезти своїх рідних або виїхати самі.

Тим часом черга з автомобілів розтягнулася від центру міста, а на вулиці Роменській машини з'їжджаються в одну колону з трьох різних напрямків - з боку автовокзалу, з боку вул.Іллінської та від центральної міської лікарні.

На місці зазначеної посадки на виїзді з Сум люди почали періодично перекривати автодорогу, не дозволяючи проїхати автомобілям і вимагаючи евакуювати спочатку жителів, які не мають можливості відправитися в дорогу на приватному автотранспорті.

За словами очевидців, учасники територіальної оборони Сум на виїзді з міста зупиняють кожен транспортний засіб і підсаджують пасажирів на всі вільні місця, в першу чергу – жінок з малолітніми дітьми.

Своєю чергою керівник Сумської обласної Військової адміністрації Дмитро Живицький у своєму телеграм-каналі дав роз'яснення щодо місць збору для посадки в евакуаційні автобуси.

"Люди, які чекають в педагогічному університеті - залишайтеся там. За вами приїдуть автобуси. Додаткове місце збору людей у Сумах - біля пам'ятника "Альоші", як його називають сумчани, район школи №2. Звідти відправлятимуться автобуси близько 17:00 і 18: 00. Автобуси, які виїжджають з міста в першій колоні – місця збору були визначені міською радою", - написав чиновник.

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