У Сумах внаслідок ворожого обстрілу загинув чоловік, поранено жінку.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники ліквідували пожежу.

"26 лютого о 18:39 10 рятувальників 1-ї та 3-ї державних пожежно-рятувальних частин залучались до ліквідації наслідків артилерійського обстрілу житлового сектору по вул. Сільгосптехніка. Рятувальники працювали над ліквідацією осередків горіння. Під час розбору конструкцій було виявлено тіло чоловіка", - йдеться в повідомленні.