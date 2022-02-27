Під час розбору конструкцій було виявлено тіло чоловіка / скріншот
У Сумах внаслідок ворожого обстрілу загинув чоловік, поранено жінку.
Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Рятувальники ліквідували пожежу.
"26 лютого о 18:39 10 рятувальників 1-ї та 3-ї державних пожежно-рятувальних частин залучались до ліквідації наслідків артилерійського обстрілу житлового сектору по вул. Сільгосптехніка. Рятувальники працювали над ліквідацією осередків горіння. Під час розбору конструкцій було виявлено тіло чоловіка", - йдеться в повідомленні.
Поранену жінку, яка перебувала на вулиці, госпіталізувала швидка медична допомога.