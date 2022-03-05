Від військових дій РФ сильно постраждала Сумська область. Окупанти знищують об'єкти критичної інфраструктури та житлові будинки. Охтирська прокуратура розпочинає досудове розслідування щодо порушення Росією законів ведення війни.
Про це передають в Офісі генпрокурора.
За даними слідчих, російські військові 3 березня обстріляли об'єкти критичної інфраструктури в Тростянці і пошкодили лінії електропередач. Боромля Охтирського району через авіаційні удари пошкоджена газорозподільна станція.
4 березня підрозділи ЗС РФ по великокаліберній артилерії обстріляли управління "Укрзалізниці", що відповідає за водопостачання в Смородиному і в межах Тростянця. В результаті були зруйновані важливі об'єкти інфраструктури.
Крім об'єктів критичної інфраструктури, Російські кафіри обстрілюють житлові будинки цивільного населення.