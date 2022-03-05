У Сумській області окупанти неодноразово порушували правила ведення війни.

Від військових дій РФ сильно постраждала Сумська область. Окупанти знищують об'єкти критичної інфраструктури та житлові будинки. Охтирська прокуратура розпочинає досудове розслідування щодо порушення Росією законів ведення війни.

Про це передають в Офісі генпрокурора.

За даними слідчих, російські військові 3 березня обстріляли об'єкти критичної інфраструктури в Тростянці і пошкодили лінії електропередач. Боромля Охтирського району через авіаційні удари пошкоджена газорозподільна станція.

4 березня підрозділи ЗС РФ по великокаліберній артилерії обстріляли управління "Укрзалізниці", що відповідає за водопостачання в Смородиному і в межах Тростянця. В результаті були зруйновані важливі об'єкти інфраструктури.

Крім об'єктів критичної інфраструктури, Російські кафіри обстрілюють житлові будинки цивільного населення.

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