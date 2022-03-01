Російського полоненого офіцера вже обміняли на п'ятьох солдатів територіальної оборони.

В Сумської області зробили зелений коридор для обміну полоненими. По ньому прямує російська техніка. Про це заявив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.

Колона техніки окупантів проїде з Осоївки до Краснопілля. Рішення про створення зеленого коридору прийняв Зеленський.

"Зелений коридор для ворожої техніки, що йде з Осоївки! Там заручники - наші полонені! Колона направляється на обмін полоненими! Зелений коридор організований наказом Президента України", - заявив Живицький.

Перших повернутих полонених Живицький показав у Telegram. П'ятьох українських солдатів з тероборони обміняли на одного російського офіцера військової поліції.

Вас також можуть зацікавити новини: