Дмитро Живицький зазначив, що приклад Маріуполя показує, що ворог не дотримується домовленостей.

"Зелених коридорів" в Сумській області станом на 7 березня немає. Вивезти людей в безпечні райони поки неможливо.

Про це повідомляє голова Сумської обласної Військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Ми сьогодні працюємо над тим, щоб забезпечити нормальні "зелені коридори" по виходу наших мирних жителів. Станом на ранок 7 березня в області немає "зелених коридорів", - йдеться в повідомленні.

При цьому він зазначив, що 6 березня Україна і РФ за участю міжнародних організацій провели переговори про забезпечення "зелених коридорів".

"На жаль, приклад Маріуполя показує, що ворог не дотримується домовленостей, проводить обстріли мирного населення. Такі ж приклади можна було побачити на трасі Суми-Ромни, в Київській області", - зазначив Живицький.

Як раніше повідомляв УНІАН, російські військові грабують і іноді розстрілюють машини українських мирних людей, які виїжджають із Сум.

Вас також можуть зацікавити новини: