Снаряд прилетів у будинок "Малютки".

Голова Луганської ОДА Сергій Гайдай повідомив, що сьогодні у Сєвєродонецьку російські окупанти обстріляли обласний будинок дитини.

"Зранку сьогодні снаряд прилетів у будинок "Малютки". На моїй сторінці багато фотографій і відео про те, як ми вітаємо дітей зі святами. А сьогодні до них прийшов "руський мир". Це наша земля. Це Україна, а ви тут – небажані гості!", - заявив Сергій Гайдай.

В ОДА підтвердили, що всі діти та персонал були евакуйовані раніше. Також під обстрілом опинився дитячий майданчик біля будівлі. За його словами, обласний центр Луганщини продовжують обстрілювати російські війська.

"Вчора житлові квартали Северодонецька були обстріляні російськими військами. 1 людина загинула, декілька поранених. Зруйновано декілька квартир. Обстріли наразі продовжуються", - додав він.

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