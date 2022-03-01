Через окупантів у місті є руйнування, зазначила місцева влада.

У Тростянці в Сумській області наразі техніка ворога заполонила вулиці.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

За його словами, в місті окупанти спричинили руйнування. Зокрема, сьогодні російські окупанти поцілили в житловий будинок. Є пошкодження мереж. Через складну ситуацію та вуличні бої, ремонт поки не проводиться.

Наразі немає можливості відновити інтернет у громаді.

"Інформація про постраждалих уточнюється", - додав Живицький.

Окрім того, "Шоколадну фабрику" у Тростянці, ворог обрав, як базу заправки своєї техніки.

Як повідомив Живицький, ворог ходить по хатах, нівечить майно.

"Техніка ворога заполонила вулиці міста. На захопленому залізничному вокзалі базується купа російської техніки", - зазначив він.

Раніше стало відомо, що в Охтирці Сумської області внаслідок масованого вогню російських окупантів у військовій частині загинули 70 бійців.

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