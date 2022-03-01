У Тростянці в Сумській області наразі техніка ворога заполонила вулиці.
Про це повідомив у своєму Telegram-каналі голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
За його словами, в місті окупанти спричинили руйнування. Зокрема, сьогодні російські окупанти поцілили в житловий будинок. Є пошкодження мереж. Через складну ситуацію та вуличні бої, ремонт поки не проводиться.
Наразі немає можливості відновити інтернет у громаді.
"Інформація про постраждалих уточнюється", - додав Живицький.
Окрім того, "Шоколадну фабрику" у Тростянці, ворог обрав, як базу заправки своєї техніки.
Як повідомив Живицький, ворог ходить по хатах, нівечить майно.
"Техніка ворога заполонила вулиці міста. На захопленому залізничному вокзалі базується купа російської техніки", - зазначив він.
Раніше стало відомо, що в Охтирці Сумської області внаслідок масованого вогню російських окупантів у військовій частині загинули 70 бійців.