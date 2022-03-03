Живицький підкреслив, що нині у небезпеці вся область.

Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький підтвердив, що ситуація у захопленому окупантами Тростянці наразі складна.

Про це він повідомив в ефірі українського телебачення.

Ворог захопив міську раду, залізницю і ховається від обстрілів у житлових кварталах.

"Вони на даний момент формують колону. Ми думаємо, що вони, мабуть, будуть рухатися в бік Охтирки або в бік Сум. Вони виводять на вулиці людей, бояться обстрілів і прикриваються мирними мешканцями", - сказав він.

Живицький додав, що до міста зігнали кілька мікроавтобусів для евакуації. Мирних мешканців загарбники, імовірно, використають для прориву в інші населені пункти.

"Було підігнано декілька автобусів. Місцеві мешканці кажуть про те, що ті хочуть прикриватися живим щитом. Важливо, не пустити ці автобуси поряд з колонами, щоби не було артилерійських обстрілів або бомбардування Байрактарами", - зазначив він.

Живицький підкреслив, що нині у небезпеці вся область.

Як писав УНІАН, на Сумщині російські війська тримають жителів міста Тростянець Охтирського району фактично в заручниках.

Вороги розставили російську ударну техніку між будинками тростянчан: у центрі міста, на вулиці Благовіщенська, поблизу поліції та на інших вулицях.

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