ВСУ збили ворожий гелікоптер / facebook.com/UkrainianLandForces
У Вишгороді на Київщині українські військові збили ще один ворожий гелікоптер.
Про це повідомляють Сухопутні війська Збройних сил України.
"Вишгород. Мінус один ворожий гелікоптер. Разом до перемоги", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні, 7 березня, Генштаб Збройних сил України повідомив, що триває підготовка окупантів до наступу на Вишгород.
Також ворогом здійснюється підготовка до відновлення наступу на населені пункти Гостомель, Ірпінь, Стоянка.