Раніше сьогодні Генштаб Збройних сил України повідомив, що окупанти готуються до наступу на Вишгород.

У Вишгороді на Київщині українські військові збили ще один ворожий гелікоптер.

Про це повідомляють Сухопутні війська Збройних сил України.

"Вишгород. Мінус один ворожий гелікоптер. Разом до перемоги", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні, 7 березня, Генштаб Збройних сил України повідомив, що триває підготовка окупантів до наступу на Вишгород.

Також ворогом здійснюється підготовка до відновлення наступу на населені пункти Гостомель, Ірпінь, Стоянка.

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