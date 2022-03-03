Моряки відзначили, що ракета прилетіла з боку моря.

Українські прикордонники оприлюднили аудіо-повідомлення одного з членів екіпажу, підірваного корабля Helt. Боцман і кок врятувалися на шлюпці і намагалися знайти решту екіпажу.

Про це повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби України.

Після інциденту боцман, який встиг стрибнути в шлюпку з коком, зв'язався з судновласником. В ході розмови він зазначив, що судно розкололося після вибуху

За його словами, рятувальники не могли до них вийти, тому що Росія блокує пост.

"Знайте, у всьому винна Росія, війну вони затіяли і підбомбили "HELT" теж вони", - повідомив боцман підбитого корабля.

У розмові з українськими прикордонниками врятовані моряки розповіли, що ракета потрапила в корабель приблизно о 10:15 з боку моря. Крім того, один з моряків уточнив, що російський корабель перед ударом на зв'язок нім виходив.

"Виходив вчора (2 березня, - ред.) позначив зону, яку не можна перетинати, а це там, де Зміїний. Але ми перебували в територіальних водах (України, - ред.) - 14 миль від Одеси", - пояснив моряк.

Обстріл судна Helt - що відомо

Біля Одеси в результаті ворожого обстрілу затонуло торгове судно Helt (прапор Панама). Відзначається, що воно знаходилося біля входу в Одеську затоку, після вогневого удару воно розкололося і пішло на дно.

Екіпаж складався з шести осіб-чотирьох українців і двох росіян. З них двоє (боцман і кухар), які були на стороні судна, яка нахилилася, стрибнули за борт, в рятувальний пліт. Передбачалося, що інші моряки загинули.

Пізніше стало відомо, що вдалося врятувати всіх моряків з судна Helt.

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