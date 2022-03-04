В ЄС заявляють, що треба з'ясувати, який вплив спричинять санкції, запроваджені нещодавно, аби переходити до нових рішень.

Віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявляє, що Євросоюз готовий запроваджувати нові санкції проти РФ, але спочатку треба ефективно втілити попередні санкції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Боррель сказав на брифінгу після надзвичайного засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ у Брюсселі.

"Для мене важливо втілити вчорашній пакет санкцій", - заявив Боррель.

Він зазначив, що вже розглядаються варіанти для нового санкційного пакету проти РФ.

"Для прикладу, ми можемо збільшити кількість російських банків, які будуть відключені від SWIFT, але ми не ухвалили жодного конкретного рішення про той чи інший банк. Ми надіслали технічним службам пропозицію вивчити більше банків", - заявив Боррель.

Також він сказав, що ЄС може ще глибше вдарити фінансовими санкціями.

Боррель зазначив, що треба вивчити наслідки від тих санкцій, які вже запроваджені.

"Ми тепер маємо забезпечити, щоб вони були повністю втілені, оскільки недостатньо оголосити, погодити і знову оголосити. Але вони мають бути втілені. Лазівки треба закрити. І я сподіваюсь, що вони підірвуть машину війни Росії", - заявив Боррель.

Він сказав, що президент РФ Володимир Путін намагався роз'єднати Захід, а вийшло навпаки.

"Ми більш об'єднані і більш рішучі, аніж раніше. Набагато більше, аніж до російської агресії. І Росія повністю ізольована від міжнародної спільноти", - наголосив Боррель.

Високий представник ЄС наголосив, що санкції є цілеспрямованими і вже приносять результат.

"Мета - не завдати школи російському народу, але вибити каміння з машини війни Кремля. Однак, на жаль, це факт, що санкції також вплинуть на людей, які не мають відношення до внутрішнього оточення Кремля. І певною мірою звичайні люди теж постраждають від наслідків війни Путіна", - наголосив Боррель і висловив переконання, що лише Путін може припинити цю війну.

"Ми повинні не дозволити, аби російські олігархи уникали впливу санкцій і ухилялися від сплати податків. Це хороша ситуація для боротьби з олігархією і несплатою податків, оскільки обидва явища взаємопов’язані. Ми повинні виявити їх і арештувати активи", - заявив він.

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