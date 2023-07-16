Йдеться про колишнього комбата полку морської піхоти РФ, який штурмував аеропорт Бельбек при захопленні Криму в 2014 році.

У Запорізькій області в рамках удару по штабу РФ у Бердянську, ймовірно, разом із заступником командувача військами Південного військового округу армії Олегом Цоковим ліквідували ще одного "високого" російського офіцера.

Йдеться про колишнього комбата 382 окремого батальйону морської піхоти підполковника Олександра Горіна. Про його "самоліквідацію" в Україні повідомила російська "Асоціація ветеранів МП Супутник". Вказується, що Горіна знищили 14 липня.

Однак український журналіст Денис Казанський відзначив, що Горіна могли ліквідувати разом з Цоковим у Бердянську 11 липня.

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Також повідомляється, що батальйон Горіна брав участь в штурмі аеропорту Бельбек під час окупації Криму у 2014 році.

Ліквідація Цокова в Бердянську - що відомо

Нагадаємо, 11 липня в районі Бердянська (Запорізька область) ЗСУ завдали удару по штабу РФ, де розташовувався заступник командувача Південного військового округу армії РФ Олег Цоков разом з російськими офіцерами. Цоков в Україні відповідав за зону фронту від пологів до Каховського водосховища.

Про його ліквідацію повідомив радник міського голови тимчасово окупованого Маріуполя Донецької області Петро Андрющенко.

Пізніше з'ясувалося, знищений штаб РФ, ймовірно, знаходився в готелі "Дюна" в Бердянську. 14 липня з'явилися кадри зруйнованої будівлі. Американський інститут вивчення війни (ISW) повідомляв, що армія України могла задіяти для удару Британські ракети Storm Shadow.

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