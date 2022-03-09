Колона прибула близько восьмої вечора у супроводі оперативного автомобіля ДСНС.

Увечері 9 березня рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій повідомили, що понад 100 легкових машин та 12 автобусів прибули до Запоріжжя з Енергодара, Дніпрорудного та Василівки. В автобусах і машинах - мирне населення, яке планово евакуювалося з місць, де інтенсивно ведуться бойові дії.

Заступник глави офісу Президента України Кирило Тимошенко повідомив, що всього в Запоріжжі прибуло близько тисячі осіб.

Відзначити, в РНБО сподіваються на припинення обстрілів росіянами гуманітарних коридорів. Агресор у багатьох містах України не дає можливість провести евакуацію населення і доставити гуманітарні вантажі.

Нагадаємо, у Сумах величезні черги з бажаючих евакуюватися. У місці, зазначеному для посадки на евакуацію мирного населення, зібралися тисячі людей.

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