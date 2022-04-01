Звільнені військові вже перебувають у безпечному місці і тепер їхньому життю нічого не загрожує / ua.depositphotos.com
Сьогодні, 1 квітня, відбувся обмін полоненими в Запорізькій області. Звільнено 86 українських героїв, яких утримували окупанти.
Про це повідомив заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко.
Як повідомив Тимошенко, з полону окупантів були звільнені 86 українських військовослужбовців. Серед них - 15 жінок. Він також зазначив, що звільнені військові вже знаходяться в безпечному місці і тепер їх життю нічого не загрожує.
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