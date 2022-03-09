Днями українською системою ППО було збито російський літак Су-25. Ворожий льотчик катапультувався, але загинув.

У збитих над Україною російських льотчиків не розкриваються парашути.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Днями українською системою ППО було збито російський літак Су-25. Ворожий льотчик катапультувався, але загинув. Збитий російський пілот став одним із багатьох тисяч окупантів, які прийшли "на Україну", а залишаться назавжди в українській землі. Однак цей випадок має свою особливість і поповнив статистику збитих асів Путіна, у яких після катапультування не розкрився парашут", - йдеться у повідомленні.

У розвідці зазначили, що наразі проводиться детальне вивчення уламків цього і раніше збитих літаків російських фашистів, з попередніх результатів випливає, що однією з причин неспрацьовування парашута може бути його умисне неправильне укладання перед вильотом.

"На перший погляд, це парадоксальний висновок. Однак, виходячи з того, що російським матерям для задоволення геополітичних амбіцій кремлівського карлика Путіна належить розгорнути воістину стаханівський рух з народження не дітей, а танкістів, артилеристів та фахівців інших військових спеціальностей, багато тисяч яких стали добривом для українських чорноземів, такий варіант не слід повністю виключати. Тим більше кожен з російських льотчиків, які здійснюють бойові вильоти в українське небо, вбивають українських жінок та дітей, руйнують 500-кілограмовими бомбами та ракетами наші міста, що мають тисячолітню історію, за міжнародними канонами – військовий злочинець, який буде засуджений на великий тюремний термін. Віддавати таких людей у ​​руки правосуддя та відкрити правду усьому світу – це якось не за кремлівськими правилами. Краще льотчику перед вильотом силами традиційно сіренького та непомітного особіста (спадкоємця "залізного Фелікса" та дрібного Путіна) трохи "підправити" парашут", - наголосили в розвідці.

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