Пошкоджено об’єкти інфраструктури.

Російські окупанти вдарили по місту Дніпро, є загиблі і поранені. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram.

Він зазначає, що вже відомо про двох загиблих та про поранених. Також пошкоджено об’єкти інфраструктури.

"Ворог атакував Дніпро. Пошкоджено інфраструктуру. Попередньо, двоє загиблих. Є поранені, їх кількість, стан та інші обставини уточнюються", - написав Лисак. Відео дня

У свою чергу голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомляє, що ворожу ракету збили у Дніпровському районі.

При цьому він також зазначає, що через атаку було пошкоджено інфраструктуру, є загиблі.

Останні удари РФ по Україні

Сьогодні Росія також вдарила по Миколаєву. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про два "прильота". Він зазначає, що є пʼятеро постраждалих. "Всім медична допомога надана амбулаторно", - додав він.

Російську атаку по Миколаєву прокоментував у телемарафоні начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук.

"Ворог вчергове завдав ракетного удару по одному з приватних підприємств. Наразі відомо про постраждалих – працівників цього підприємства. Тривають відповідні слідчі дії, фіксуються воєнні злочини РФ та триває усунення наслідків влучання фахівцями ДСНС", - сказав він.

За даними регіонального управління ДСНС, вдень 15 травня російські окупанти завдали ракетного удару по Миколаєву та поцілили у промислову зону. За даними рятувальників, виникла пожежа СТО площею 400 кв. м. Загорілась будівля та автомобілі, які знаходились поруч.

"Відомо про трьох постраждалих, їх стан середньої тяжкості. Наразі працюють відділення 3 та 4 державних пожежно-рятувальних частин, чергова зміна оперативно координаційного центру. Також залучено тактичний робот Magirus Wolf R1. Для безперебійної подачі води залучено дві водовозки", - розповіли у ДСНС.

Йдеться, що пожежа локалізована, її ліквідація триває.

Тим часом начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко повідомив, що сьогодні, 15 травня, близько 14.30 ворожа авіація завдала удару по Херсону.

"У Центральному районі пошкоджені будинки, автівки, виникла принаймні одна пожежа. Є поранені. Попередньо йдеться про 5 людей. Одна травмована ушпиталена", - написав він.

За даними Херсонської ОВА, вдень російські терористи атакували Херсон з авіації – влучання сталося по Центральному району міста. Пошкоджено житлові будинки та освітній заклад.

"Нині відомо про сімох потерпілих. Наймолодшому постраждалому – 15 років. Хлопець отримав поранення носа і плеча", - розповів очільник ОВА Олександр Прокудін.

Також 39-річна жінка дістала вибухову травму, уламкове поранення черева та перелом кісток тазу, у 32-річного чоловіка – вибухова травма та забій голови. Також з вибуховими травмами "швидка" доставила до лікарні херсонок, 58 та 40 років. Ще в однієї містянки, 39 років, – контузія, вибухова та черепно-мозкова травми, а у 78-річної жінки - вибухова травма, поранення обличчя та руки.

Ворог у середу також атакував Харків. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що близько 10:00 год від ворожого обстрілу руйнувань зазнала будівля амбулаторії загальної практики сімейної медицини у с. Мала Данилівка, а також приміщення гуртожитку та приватні будинки.

"Внаслідок обстрілу поранення зазнали чотири працівники медзакладу", - зазначає він.

При цьому Синєгубов зазначив, що трьом медикам було надано амбулаторну допомогу, а медична сестра амбулаторії була госпіталізована з черепно-мозковою травмою до лікарні.

У свою чергу видання Business Insider пише, що Росія почала завдавати ударів у стилі HIMARS. За даними аналітиків, тепер окупанти навчилися бити прицільно та скоординовано, маючи дані з безпілотників.

Зокрема, агресор почав запускати збільшену кількість безпілотників за межі позицій ЗСУ, отримуючи розвіддані про позиції критично важливого озброєння та об’єктів. Потім ці об'єкти можуть стати цілями для атак керованими тактичними ракетами.

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