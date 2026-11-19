За попередніми даними, ворог атакував центр міста з РСЗВ.

Армія РФ завдала удару по житловому будинку в Ізюмі Харківської області, внаслідок чого зруйновано під’їзд, є постраждалі, серед них – діти. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Армія рф вдарила по житловому будинку в Ізюмі. Внаслідок удару зруйновано під'їзд", - зазначив він.

За даними посадовця, відомо про 12 постраждалих. Зокрема, медики надали допомогу чотирьом дітям.

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Синєгубов додав, що також сталося загоряння квартири на п'ятому поверсі в будинку навпроти.

Як поінформували в Ізюмській МВА, ворог атакував місто об 11:33, застосувавши, за попередніми даними, реактивну систему залпового вогню (РСЗВ).

"Влучання зафіксовано в центральній частині міста. Внаслідок атаки зазнав руйнувань один багатоповерховий будинок, пошкоджено ще кілька, а також приватні домоволодіння", - йдеться у повідомленні.

Інші ворожі удари по Харківщині

Як повідомляв УНІАН, 18 листопада російські окупанти завдали удару дронами по ринку у місті Златопіль Лозовського району Харківської області, внаслідок чого постраждали щонайменше 12 людей. Серед поранених – 11-річний хлопчик.

Через атаку були пошкоджені торговельні павільйони, магазини, житлові будинки, виробничі приміщення та легкові автомобілі.

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